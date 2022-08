Coppa Italia Primavera | il percorso dell’Inter

(Di giovedì 25 agosto 2022) IlnellaLa Lega Serie A ha comunicato quest’oggi il tabellone della, che vedrà l’Inter entrare in scena a partire dagli ottavi di finale. I nerazzurri incontreranno una tra Udinese-Venezia che dovrà vedersela a sua volta con la vincente della sfida che vede sicura l’Hellas Verona, in attesa di conoscere l’avversaria. Il cammino verso la finale In caso di passaggio ai quarti di finale per la squadra di Chivu possibile incrocio con la Sampdoria che agli ottavi affronterà una tra Spal-LR Vicenza e Monza-Cittadella. In semifinale possibile incrocio con una tra Juventus e Roma. Dall’altro lato del tabellone partiranno dagli ottavi di finale Cagliari e Sassuolo da una parte ...

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - theproject_rb : RT @FIGCfemminile: ???? ???????? ???????????? è il pallone ufficiale della Serie A Femminile @TIM_Official 22/23! @Nike continua così a supportare il… - domenic68802255 : @iINSIDER_ Sputatemi in faccia ma preferisco sirigu a 35 anni che Meret alla fine sirigu gli facciamo giocare le pa… - eudamone_ : RT @FIGCfemminile: ???? ???????? ???????????? è il pallone ufficiale della Serie A Femminile @TIM_Official 22/23! @Nike continua così a supportare il… - FIGCfemminile : ???? ???????? ???????????? è il pallone ufficiale della Serie A Femminile @TIM_Official 22/23! @Nike continua così a supportar… -

L'Unione Sarda.it

Prima di passare all'Inter è stato per cinque anni l'allenatore della Lazio con la quale ha anche vinto una. La scorsa estate ha sostituito Antonio Conte sulla panchina dei nerazzurri ...Ci sono quasi tutte le squadre che hanno vinto almeno una volta ladei Campioni/Champions League : Real Madrid (Spagna): 14 vittorie - campione in carica Milan (): 7 Liverpool (... Due pareggi nel triangolare di Coppa Italia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Dai film più attesi alle star che sfileranno sul tappeto rosso, dai titoli italiani in concorso a chi ha già vinto al Lido. Tutto quello che c'è da sapere sul festival del cinema ...