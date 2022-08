Batgirl: Warner Bros. organizza delle proiezioni "funebri" per il cast e i tecnici (Di giovedì 25 agosto 2022) Batgirl, cinecomic DC cancellato, sta ricevendo proiezioni funebri prima che il girato venga messo sotto chiave. Batgirl non approderà sugli schermi di HBO Max, ma un gruppo selezionato di addetti ai lavori potrà vedere il film durante le proiezioni segrete nel lotto della Warner Bros. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, sarebbero infatti in corso una serie di proiezioni per le persone che hanno lavorato al film, cast, troupe, rappresentanti e dirigenti. Una fonte le ha definite "proiezioni funebri", che si tengono prima che il film venga messo a riposo e il girato venga rinchiuso in un caveau, fisico o digitale. Il 2 agosto, Batgirl è diventato il film di cui si è parlato ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 agosto 2022), cinecomic DC cancellato, sta ricevendoprima che il girato venga messo sotto chiave.non approderà sugli schermi di HBO Max, ma un gruppo selezionato di addetti ai lavori potrà vedere il film durante lesegrete nel lotto della. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, sarebbero infatti in corso una serie diper le persone che hanno lavorato al film,, troupe, rappresentanti e dirigenti. Una fonte le ha definite "", che si tengono prima che il film venga messo a riposo e il girato venga rinchiuso in un caveau, fisico o digitale. Il 2 agosto,è diventato il film di cui si è parlato ...

