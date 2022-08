Atletica, a Losanna sarà ancora Tamberi contro Barshim; assente Jacobs (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo le fatiche degli Europei di Monaco, riprende la grande Atletica mondiale, e lo fa con il meeting ‘Athletissima’ in programma in Svizzera. In scena l’eterno duello tra Gianmarco Tamberi e Mutaz Barshim, rispettivamente oro continentale e detentore del titolo di salto in alto di Diamond League e oro mondiale, oltre ad essere entrambi campioni olimpici in carica. Non sarà invece presente all’evento Marcell Jacobs, alle prese con il recupero dal “sovraccarico strutturale a carico del polpaccio sinistro” subito proprio agli Europei, dopo aver vinto il titolo. Una defezione che costa all’azzurro anche la partecipazione alle finali della Diamond League di Zurigo del 7 e 8 settembre, per le quali, quindi, non può qualificarsi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Dopo le fatiche degli Europei di Monaco, riprende la grandemondiale, e lo fa con il meeting ‘Athletissima’ in programma in Svizzera. In scena l’eterno duello tra Gianmarcoe Mutaz, rispettivamente oro continentale e detentore del titolo di salto in alto di Diamond League e oro mondiale, oltre ad essere entrambi campioni olimpici in carica. Noninvece presente all’evento Marcell, alle prese con il recupero dal “sovraccarico strutturale a carico del polpaccio sinistro” subito proprio agli Europei, dopo aver vinto il titolo. Una defezione che costa all’azzurro anche la partecipazione alle finali della Diamond League di Zurigo del 7 e 8 settembre, per le quali, quindi, non può qualificarsi. SportFace.

