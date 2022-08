Atlas | Simu Liu sarà il villain nel thriller fantascientifico Netflix con Jennifer Lopez

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 25 agosto 2022) Si va ad arricchire il cast ditargatocon, in arrivo ilLiu e Sterling K. Brown. Dopo essersi affermato come primo supereroe asiatico nonché delle prossime fasi del Marvel Cinematic Universe,Liu si misura con il primo ruolo da. Secondo Deadline, l'attore interpreterà l'antagonista in, filmcon. Anche Sterling K. Brown e Abraham Popoola sono statii ingaggiati per il film diretto da Brad Peyton. Aron Eli Coleite sta scrivendo la bozza più recente della sceneggiatura basata sulla sceneggiatura originale di Leo Sardarian. ...