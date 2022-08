Zona Bianca | “È una balla, un imbroglio!”: Cecchi Paone non si controlla, lite storica [VIDEO] (Di mercoledì 24 agosto 2022) Durante la diretta di Zona Bianca, Alessandro Cecchi Paone non si è trattenuto e si è lasciato andare a una lite senza precedenti. Caos in studio Giuseppe Brindisi (Mediaset Infinity)Mancano ormai solo 33 giorni alle elezioni politiche del 25 settembre, durante le quali gli italiani saranno chiamati a votare dei nuovi rappresentanti. Il tempo stringe, sia per chi è chiamato a votare che per chi deve provare a farsi eleggere. Le liste sono ormai ufficiali e, tra scontentezze e novità, Giuseppe Brindisi ha provato a fare chiarezza sulla situazione a Zona Bianca, il talk show di Rete4. Nel corso della diretta di lunedì 22 agosto, però, uno dei temi affrontati ha chiamato in causa anche Alessandro Cecchi Paone. Diversamente dal suo solito, ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 24 agosto 2022) Durante la diretta di, Alessandronon si è trattenuto e si è lasciato andare a unasenza precedenti. Caos in studio Giuseppe Brindisi (Mediaset Infinity)Mancano ormai solo 33 giorni alle elezioni politiche del 25 settembre, durante le quali gli italiani saranno chiamati a votare dei nuovi rappresentanti. Il tempo stringe, sia per chi è chiamato a votare che per chi deve provare a farsi eleggere. Le liste sono ormai ufficiali e, tra scontentezze e novità, Giuseppe Brindisi ha provato a fare chiarezza sulla situazione a, il talk show di Rete4. Nel corso della diretta di lunedì 22 agosto, però, uno dei temi affrontati ha chiamato in causa anche Alessandro. Diversamente dal suo solito, ...

