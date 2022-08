Serie A, sarà Fabbri l’arbitro di Lazio-Inter (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ecco l’arbitro di Lazio-Inter In vista della terza giornata della Serie A in programma tra venrdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Lazio-Inter, in programma per venerdì 26 agosto con calcio d’inizio alle ore 20:45, sarà diretta dall’arbitro Michael Fabbri. Il fischietto della sezione di Ravenna sarà assistito da Pagliardini e Vecchi; il quarto uomo sarà Maresca. Al VAR ci sarà Aureliano e Carbone all’AVAR. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) EccodiIn vista della terza giornata dellaA in programma tra venrdì e domenica, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per venerdì 26 agosto con calcio d’inizio alle ore 20:45,diretta dalMichael. Il fischietto della sezione di Ravennaassistito da Pagliardini e Vecchi; il quarto uomoMaresca. Al VAR ciAureliano e Carbone all’AVAR. L'articolo proviene damagazine.

log_lady7 : magari poi sarà bellissima e me lo auguro, ma inserire cose tipo incidenti e morti in una cosa come skam mi sembra… - HellasVeronaFC : Serie A TIM | #VeronaAtalanta: l'arbitro sarà #Prontera #HVFC - sportli26181512 : Milan-Bologna, abitra Manganiello. Al VAR ci sarà Nasca: Sono usciti poco fa gli arbitri della terza giornata di Se… - diego1962genova : Sarà così per tutti gli stadi dove andremo, escludendo forse Palermo e Bari ... Aggiungo che i Prefetti e i Questor… - BlackSheepPhoto : @Julia78210 @MetaErmal Idem ?? Se fanno un film o una serie tv basata sul libro, sarà sicuramente un successo!!! -