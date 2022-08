Oroscopo Settembre | Sagittario

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Life&People.it 23 novembre – 21 dicembre Qualcuno ha lasciato un amore estivo e adesso si strugge di nostalgia. Qualcun altro rimpiange i ritmi blandi vacanzieri e si immerge malvolentieri nel tourbillon di impegni e doveri. Con Venere e Marte che vi guardano storto qualcosa vi mette di malumore, vi distrae e vi toglie lucidità. Probabile qualche insidia e trabocchetto nella vita professionale, ma vedete le cose prima degli altri, difficile farvela. Avete antenne speciali e intuito da vendere, se ci aggiungete un pizzico di cinismo e sano opportunismo parerete ogni colpo basso. In amore, sarebbe bene non prestare fede a promesse scritte sulla sabbia. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Agosto 24, 2022 at 9:07 pm.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not reading this article in your ...