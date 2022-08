Maglione con “Impegno Civico” per il Sannio: “Comincia una nuova sfida” (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – «Con ‘Impegno Civico’ Comincia una nuova sfida che mi consentirà di dare continuità al lavoro fatto in questi anni e soprattutto allo spirito di condivisione che ha contraddistinto il mio operato. I risultati ottenuti non sono stato frutto della autoreferenzialità, ma della capacità di dialogare con tutti e solo nell’interesse del territorio. Luigi Di Maio, designandomi capolista nel collegio Benevento-Caserta per la Camera dei Deputati nella lista di ‘Impegno Civico’, è stato l’unico leader che ha voluto dare una concreta possibilità al Sannio di essere rappresentato in Parlamento. Un riconoscimento per il lavoro svolto e un’occasione reale per il territorio di poter essere protagonista ai più alti livelli ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – «Con ‘unache mi consentirà di dare continuità al lavoro fatto in questi anni e soprattutto allo spirito di condivisione che ha contraddistinto il mio operato. I risultati ottenuti non sono stato frutto della autoreferenzialità, ma della capacità di dialogare con tutti e solo nell’interesse del territorio. Luigi Di Maio, designandomi capolista nel collegio Benevento-Caserta per la Camera dei Deputati nella lista di ‘’, è stato l’unico leader che ha voluto dare una concreta possibilità aldi essere rappresentato in Parlamento. Un riconoscimento per il lavoro svolto e un’occasione reale per il territorio di poter essere protagonista ai più alti livelli ...

