L' oscuramento ad opera della mostra di Kiefer a Venezia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Non si creda che i cancellatori culturali prosperino soltanto nel mondo angloamericano: vigoreggiano anche nella lagunana. Nicola Verlato, eccellente pittore e massimo iconodulo vivente, cultore senza pari delle immagini, mi spiega che ladial Palazzo Ducale cancella, temporaneamente ma non brevemente (fino al 29 ottobre), la “Conquista di Zara” del Tintoretto e la “Battaglia di Lepanto” di Andrea Vicentino. Io mi arrabbio quando il volgo definisce Croazia la Dalmazia e l’Istria, Rijeka Fiume, Porec Parenzo, Zadar appunto Zara, ma ancor più colpevole è lo stato che abbandona la Sala dello Scrutinio, simbolograndezza dogale, a un tedesco necrofilo bramoso di occultare, sotto strati di simboli funerari, lanità dell’Adriatico orientale. Si liberi il Palazzo Ducale ...

Umbria Cronaca

La Ring Confidential Transactions (RingCT) che è stata introdotta 5 anni orsono ha definitivamente completato l'diriuscendo a nascondere anche il valore degli scambi sia in ......di. E per il futuro, ciascuno deve fare fino in fondo la propria parte, a cominciare da chi dirige fino ad arrivare a chi, stando a diretto contatto con queste persone indifese,in ... “Anfiteatro Panicale”: il 26 agosto s'inaugura la scultura di Beverly Pepper - Il quotidiano che racconta l'Umbria Non si creda che i cancellatori culturali prosperino soltanto nel mondo angloamericano: vigoreggiano anche nella laguna veneziana. Nicola Verlato, eccellente pittore e massimo iconodulo vivente, ...