La Corte d'Appello di Venezia boccia le liste di Forza Nuova in Veneto. E potrebbe non finire qui (Di mercoledì 24 agosto 2022) Forza Nuova potrebbe essere esclusa dalle prossime elezioni del 25 settembre. Il partito neofascista fondato da Roberto Fiore nel 1997 ha infatti tentato di raccogliere le firme necessarie utilizzando il simbolo di un'associazione politica europea di partiti nazional-rivoluzionari. Un fatto, questo, che per ora ha significato l'esclusione ufficiale del partito solo in Veneto, ma che potrebbe coinvolgere anche il resto d'Italia. Perché le liste di Forza Nuova non sono state ammesse in Veneto (e in Piemonte) Per mettere insieme le firme necessarie, dunque, Forza Nuova non ha lavorato in autonomia, ma ha raggiunto l'obiettivo inserendo il simbolo di un partito politico europeo di estrema destra, ovvero ...

