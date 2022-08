Italiani senza cibo a tavola: 2,6 milioni di persone a rischio alimentare (Di mercoledì 24 agosto 2022) Qualcuno non riuscirà a pagare la bolletta della luce o del gas tra non molto tempo. Qualcun altro, invece, non potrà mettere un piatto a tavola, pranzo o cena che sia. Succede anche questo ai tempi della grande crisi energetica, della guerra in Ucraina, combattuta a dire il vero, in altre forme, anche intorno ai gasdotti e alle centrali. L'allarme è di quelli rossi e arriva dalla Coldiretti. Con i rincari d'autunno, figli di un'inflazione ai massimi dalla metà degli anni 80, in Italia sono a rischio alimentare oltre 2,6 milioni di persone. Tutto nero su bianco nel report del gas, le famiglie italiane spenderanno 564 euro in più per la tavola nel 2022. La categoria con la spesa maggiore, secondo l'associazione guidata da Ettore Pardini, è quella di pane, pasta e riso, con un esborso ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Qualcuno non riuscirà a pagare la bolletta della luce o del gas tra non molto tempo. Qualcun altro, invece, non potrà mettere un piatto a, pranzo o cena che sia. Succede anche questo ai tempi della grande crisi energetica, della guerra in Ucraina, combattuta a dire il vero, in altre forme, anche intorno ai gasdotti e alle centrali. L'allarme è di quelli rossi e arriva dalla Coldiretti. Con i rincari d'autunno, figli di un'inflazione ai massimi dalla metà degli anni 80, in Italia sono aoltre 2,6di. Tutto nero su bianco nel report del gas, le famiglie italiane spenderanno 564 euro in più per lanel 2022. La categoria con la spesa maggiore, secondo l'associazione guidata da Ettore Pardini, è quella di pane, pasta e riso, con un esborso ...

