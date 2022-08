Ischia, arrestato violentatore seriale: entrava nelle case mentre le vittime dormivano (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un uomo di 39 anni è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Ischia per violenza sessuale e violazione di domicilio. L'uomo si è introdotto in un ... Leggi su globalist (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un uomo di 39 anni è statodai Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia diper violenza sessuale e violazione di domicilio. L'uomo si è introdotto in un ...

