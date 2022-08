Francia: Macron, appello all'unita' dopo la "fine dell'abbondanza" (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto appello all''unita', dichiarando che la Francia affronta "sacrifici" in una nuova era segnata dal cambiamento climatico e dall'instabilita' causata dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il presidente francese Emmanuelha fattoall''', dichiarando che laaffronta "sacrifici" in una nuova era segnata dal cambiamento climatico e dall'instabilita' causata dall'...

