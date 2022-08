Facebook, utenti segnalano problemi: cosa succede (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) – Facebook ‘sorprende’ gli utenti e le segnalazioni di problemi volano sui social. Da stamattina, si segnalano anomalie nei feed di diversi utenti. Sulla pagina compaiono post di persone e pagine non seguite. C’è chi evidenzia l’apparizione improvvisa di post di celebrità non seguite e chi si meraviglia perché, all’improvviso, il proprio feed è invaso anche dai commenti pubblicati da altri utenti su pagine seguite. Un quadro parziale è offerto dal sito downdetector.it, che monitora le anomalie sulla rete e indica un aumento delle segnalazioni di problemi legati a Facebook nella mattina di oggi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Adnkronos) –‘sorprende’ glie le segnalazioni divolano sui social. Da stamattina, sianomalie nei feed di diversi. Sulla pagina compaiono post di persone e pagine non seguite. C’è chi evidenzia l’apparizione improvvisa di post di celebrità non seguite e chi si meraviglia perché, all’improvviso, il proprio feed è invaso anche dai commenti pubblicati da altrisu pagine seguite. Un quadro parziale è offerto dal sito downdetector.it, che monitora le anomalie sulla rete e indica un aumento delle segnalazioni dilegati anella mattina di oggi. L'articolo proviene da Italia Sera.

