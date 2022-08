Concorso Operatori NUE Regione Lazio, 40 posti disponibili: come candidarsi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ancora concorsi per lavorare in Regione Lazio. Dopo quello indetto per ‘cercare’ 249 persone da inserire nei centri per l’impiego, ora la Regione ha bandito un Concorso per Operatori NUE 112. E, questa volta, a disposizione ci sono 40 posti e, anche in questo caso, per candidarsi basta il diploma. Di cosa si occupa l’operatore e come sarà il contratto I posti a disposizione, come anticipato, sono 40 e il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Ma di cosa si occupa l’operatore NUE? Le persone che verranno assunte, dopo aver partecipato al Concorso, dovranno: gestire le chiamate ricevute dalle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo 112; individuare la natura dell’emergenza segnalata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ancora concorsi per lavorare in. Dopo quello indetto per ‘cercare’ 249 persone da inserire nei centri per l’impiego, ora laha bandito unperNUE 112. E, questa volta, a disposizione ci sono 40e, anche in questo caso, perbasta il diploma. Di cosa si occupa l’operatore esarà il contratto Ia disposizione,anticipato, sono 40 e il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato. Ma di cosa si occupa l’operatore NUE? Le persone che verranno assunte, dopo aver partecipato al, dovranno: gestire le chiamate ricevute dalle Centrali Uniche di Risposta del Numero Unico Europeo 112; individuare la natura dell’emergenza segnalata ...

