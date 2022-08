Come reinventare l'agricoltura di fronte alle ondate di caldo (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Prima o poi bisognerà pensarci: con l'intensa siccità, le ripetute ondate di caldo o le inondazioni, la nostra agricoltura è messa a dura prova. Quindi il tema è: Come possiamo farvi fronte e salvare l'agricoltura? Possiamo reiventarla salvando campi e animali? “Prima, il progresso in agricoltura riguardava l'aumento della produzione. Oggi bisogna essere produttivi e resilienti, il che significa produrre grano anche quando fa caldo o ci sono inondazioni. L'obiettivo è trovare varietà più resilienti e adattare i metodi di coltivazione in alleanza con la natura piuttosto che combattere contro la natura”, risponde agli interrogativi l'ingegnere ed economista Bruno Parmentier, specialista in problematiche agroalimentari nell'analizzare la situazione per in un ... Leggi su agi (Di mercoledì 24 agosto 2022) AGI - Prima o poi bisognerà pensarci: con l'intensa siccità, le ripetutedi caldo o le inondazioni, la nostraè messa a dura prova. Quindi il tema è:possiamo farvie salvare l'? Possiamo reiventarla salvando campi e animali? “Prima, il progresso inriguardava l'aumento della produzione. Oggi bisogna essere produttivi e resilienti, il che significa produrre grano anche quando fa caldo o ci sono inondazioni. L'obiettivo è trovare varietà più resilienti e adattare i metodi di coltivazione inanza con la natura piuttosto che combattere contro la natura”, risponde agli interrogativi l'ingegnere ed economista Bruno Parmentier, specialista in problematiche agroalimentari nell'analizzare la situazione per in un ...

