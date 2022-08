Cassano esagera | 'Lobotka al Napoli sembra Xavi e Iniesta insieme'

Calciomercato.com

Talvolta ci prende, talvolta no, talvolta: d'altronde, l'eccesso è sempre stato parte del ...è un fuoriclasse che si è buttato via, un fenomeno nato all'ombra del Mundial, dunque un ...1 Antonioalla BoboTv: 'Se il Milan dovesse vincere lo Scudetto non sarebbe un miracolo come quello del Leicester ma quasi. I rossoneri partivano all'inizio dell'anno al quarto o quinto posto ... Cassano esagera: 'Ancelotti non ha mai valorizzato nessuna in carriera'