CALCIOMERCATO INTER ACERBI SI PUÒ FARE, MA LA PRIORITÀ È CHALOBAH (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il matrimonio tra l’INTER e Francesco ACERBI si può FARE: la Lazio ha aperto al prestito del difensore e a questo punto tocca ai nerazzurri FARE il passo decisivo. La PRIORITÀ, tuttavia, resta Trevoh CHALOBAH, centrale del Chelsea, considerando le difficoltà di arrivare ad Akanji. Vediamo la situazione nel dettaglio. CALCIOMERCATO INTER, L’AGENTE DI ACERBI: “CI SONO ALTRE PISTE” L’agente di ACERBI, Federico Pastorello, ha incontrato i vertici dell’INTER nel pomeriggio di martedì e dopo un summit lunghissimo ha dovuto accettare il fatto che il suo assistito non è la prima scelta del club nerazzurro. Il difensore, del resto, ha 34 anni e ha trascorso un’estate difficile, ai margini della Lazio, per ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il matrimonio tra l’e Francescosi può: la Lazio ha aperto al prestito del difensore e a questo punto tocca ai nerazzurriil passo decisivo. La, tuttavia, resta Trevoh, centrale del Chelsea, considerando le difficoltà di arrivare ad Akanji. Vediamo la situazione nel dettaglio., L’AGENTE DI: “CI SONO ALTRE PISTE” L’agente di, Federico Pastorello, ha incontrato i vertici dell’nel pomeriggio di martedì e dopo un summit lunghissimo ha dovuto accettare il fatto che il suo assistito non è la prima scelta del club nerazzurro. Il difensore, del resto, ha 34 anni e ha trascorso un’estate difficile, ai margini della Lazio, per ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @Inter, il punto sulle trattative per #Chalobah, #Acerbi e #Akanji ???? - DiMarzio : Incontro @Inter - agente di @Acerbi_Fra in corso ora. #Inter @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, ore di riflessione per rinforzare la difesa - calciomercato_m : L'EX D.S. - Pavarese: 'Inter e Napoli un gradino sopra le altre, il mercato degli azzurri merita un voto alto'… - Calciomercatof_ : ?? L’ #inter in difesa prenderà #acerbi . Non #Chalobah / #Akanji . #Calciomercato ?? -