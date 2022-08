Berlusconi “Il ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi vi parlerò del ponte sullo Stretto di Messina, una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e più moderno il nostro Paese, un’opera della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto fosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Il ponte rimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella sua pillola video odierna. “I miei governi erano ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi vi parlerò deldi Messina, una grande opera che èper rendere più unito e più moderno il nostro Paese,della quale si discute da molti anni ma che purtroppo non è mai stata realizzata. Io ho sempre ritenuto che ilfosse una priorità assoluta e che costituisse uno dei progetti più importanti per il nostro Paese. Non ho cambiato idea. Ilrimane una priorità assoluta, non solo per collegare la Calabria e la Sicilia, ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”. Lo afferma il presidente di Forza Italia, Silvio, nella sua pillola video odierna. “I miei governi erano ...

berlusconi : Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 sett… - CasaItaliaRadio : Elezioni 2022, Berlusconi: “Sì al ponte sullo Stretto, stavolta non ci fermeranno” ??Leggi di più su… - 98Cribbio : RT @kiaro_oscuro: @berlusconi La destra negazionista se ne frega della desertificazione della Sicilia, ma vuole il Ponte sullo Stretto. Tr… - LocalPage3 : Elezioni 2022, Berlusconi: 'Sì al ponte sullo Stretto, stavolta non ci fermeranno' - 98Cribbio : @berlusconi Ma basta con sto ponte, basta, hai fracassato i maroni (oltre ai cervelli di chi segue le tue TV). -