Atletica, Diamond League Losanna 2022: programma, orari, tv, streaming (Di mercoledì 24 agosto 2022) Archiviati gli Europei 2022 svoltisi in quel di Monaco di Baviera, prosegue la stagione di Atletica con la Diamond League: venerdì 26 agosto, infatti, è in programma la tappa di Losanna con tante gare tutte da vivere (e per seguirle non mancherà la Diretta LIVE di OA Sport) con gli azzurri che vorranno confermarsi dopo gli ottimi risultati conquistati in Germania. Atleti di caratura e livello internazionale gareggeranno (naturalmente, in numerose discipline) per cercare di ottenere il miglior risultato possibile, e per chi è reduce dalla rassegna continentale sia per confermare quanto di buono è stato fatto in quell'occasione sia per riscattarsi subito. Ci sarà Gianmarco Tamberi nel salto in alto maschile, fresco di titolo europeo vinto a Monaco di Baviera, ma non è il solo punto di ...

