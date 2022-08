Android 13 è ora disponibile su questi dispositivi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Android 13 è arrivato, tutte le novità e gli smartphone su cui è già disponibile Android 13 è ufficialmente disponibile. Come da tradizione, Google l’ha rilasciato nella sua versione definitiva per gli smartphone Pixel. Una mossa a sorpresa avvenuta il 17 agosto senza alcuna anticipazione e che ha dato immediatamente il via alla corsa dei vari produttori a rendere disponibile l’ultima incarnazione del robottino verde anche per i propri dispositivi. Abbiamo perciò pensato di realizzare un articolo in cui segnalarvi tutti i modelli di smartphone che potranno beneficiare delle novità di Android 13. Un elenco che provvederemo ad aggiornare costantemente sulla base delle scelte operate dai vari brand e che potrà esservi utile anche in fase d’acquisto del vostro ... Leggi su helpmetech (Di mercoledì 24 agosto 2022)13 è arrivato, tutte le novità e gli smartphone su cui è già13 è ufficialmente. Come da tradizione, Google l’ha rilasciato nella sua versione definitiva per gli smartphone Pixel. Una mossa a sorpresa avvenuta il 17 agosto senza alcuna anticipazione e che ha dato immediatamente il via alla corsa dei vari produttori a renderel’ultima incarnazione del robottino verde anche per i propri. Abbiamo perciò pensato di realizzare un articolo in cui segnalarvi tutti i modelli di smartphone che potranno beneficiare delle novità di13. Un elenco che provvederemo ad aggiornare costantemente sulla base delle scelte operate dai vari brand e che potrà esservi utile anche in fase d’acquisto del vostro ...

