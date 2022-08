WWE | Programmato il ritorno di Kurt Angle a RAW

(Di martedì 23 agosto 2022) Da quando Triple H ha assunto il comando creativo, o forse è una pura coincidenza, gli show settimanali ci stanno abituando a grandi ritorni sul ring. Uno di questi è stato quello di Trish Stratus di ieri notte, insieme al rientro sul quadrato di Edge che non competeva sul ring a RAW dal suo famigerato ritiro. Si accoda a questi un altroin pompa magna, quello di. L’eroe olimpico presenzierà allo show rosso settimana prossima. L’annuncio è stato comunicato ieri notte, e il l’avvento dicoincide con il programma di tenere RAW proprio nella sua città natia, Pittsburgh. Non ci è dato sapere però in quali pannisarà a RAW.

