Scambio di accuse tra gli 007 di Kiev e Mosca per l’omicidio di Darya Dugina. Il Cremlino parla di terrorismo e diffonde li video degli spostamenti della presunta assassina di origine ucraina. Ma per gli uomini di Zelensky è tutta una montatura di Putin (Di martedì 23 agosto 2022) Scambio di accuse tra gli 007 di Kiev e Mosca per l’omicidio di Darya Dugina. Nelle ultime ore i servizi di sicurezza russi dell’Fsb hanno diffuso un video che mostra i movimenti di Natalia Vovk, la donna ucraina indicata come l’assassina della figlia di Alexander Dugin ritenuto l’ideologo di Vladimir Putin. “Come si evince dal video – scrive la Tass – la donna, insieme alla figlia, è entrata in Russia il 23 luglio dopo un check doganale. Il video mostra anche filmati di lei che entra nel condominio di Dugina. E anche mentre lascia la Russia per l’Estonia: con la figlia viene ripresa al confine alle 12.02 del 21 agosto”. “La loro auto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 agosto 2022)ditra gli 007 diperdi. Nelle ultime ore i servizi di sicurezza russi dell’Fsb hanno diffuso unche mostra i movimenti di Natalia Vovk, la donnaindicata come l’figlia di Alexander Dugin ritenuto l’ideologo di Vladimir. “Come si evince dal– scrive la Tass – la donna, insieme alla figlia, è entrata in Russia il 23 luglio dopo un check doganale. Ilmostra anche filmati di lei che entra nel condominio di. E anche mentre lascia la Russia per l’Estonia: con la figlia viene ripresa al confine alle 12.02 del 21 agosto”. “La loro auto, ...

