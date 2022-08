“Referendum e democrazia”, escluse in tutta Italia le liste presentate con le firme digitali. Cappato: “Ricorreremo” (Di martedì 23 agosto 2022) Le Corti d’Appello di tutta Italia hanno escluso dalle elezioni del 25 settembre le liste di “Referendum e democrazia“, il soggetto politico lanciato dal leader radicale Marco Cappato che ha presentato le firme necessarie a presentarsi in formato digitale, raccogliendone – secondo i promotori – 27.512 in soli tre giorni. “Il diniego di oggi non ci farà desistere, nelle prossime 48 ore predisporremo i ricorsi urgenti affinché si adegui lo strumento digitale alle farraginose, quanto poco sicure o trasparenti, modalità di raccolta firme cartacee per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche”, afferma Cappato, che aveva già annunciato di voler impugnare l’eventuale esclusione “fino alla Corte costituzionale e, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 agosto 2022) Le Corti d’Appello dihanno escluso dalle elezioni del 25 settembre ledi ““, il soggetto politico lanciato dal leader radicale Marcoche ha presentato lenecessarie a presentarsi in formato digitale, raccogliendone – secondo i promotori – 27.512 in soli tre giorni. “Il diniego di oggi non ci farà desistere, nelle prossime 48 ore predisporremo i ricorsi urgenti affinché si adegui lo strumento digitale alle farraginose, quanto poco sicure o trasparenti, modalità di raccoltacartacee per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche”, afferma, che aveva già annunciato di voler impugnare l’eventuale esclusione “fino alla Corte costituzionale e, se ...

