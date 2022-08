Perchè io credo. (Di martedì 23 agosto 2022) di Michele Ricciardi. Ero un non credente e dopo due anni di indagini e di verifiche, senza pilota, sono diventato un credente di ferro, per i motivi che seguono. La storia di Gesù Cristo è tutta vera, non è una favola inventata… Perché? Perché la storia di Gesù non l’hanno scritta solo i 4 apostoli che Leggi su freeskipper (Di martedì 23 agosto 2022) di Michele Ricciardi. Ero un non credente e dopo due anni di indagini e di verifiche, senza pilota, sono diventato un credente di ferro, per i motivi che seguono. La storia di Gesù Cristo è tutta vera, non è una favola inventata… Perché? Perché la storia di Gesù non l’hanno scritta solo i 4 apostoli che

matteosalvinimi : Il problema-sicurezza nelle città è dilagante e fuori controllo, non vedo l’ora del 25 settembre per riprendere, co… - giorgio_gori : Non credo alla superiorità etica della sinistra. Noi non siamo il bene, gli avversari non sono il male. E non penso… - Rinaldi_euro : Visto che #Crisanti non è un virologo bensì “un esperto di zanzare”(G.Palù) #credo che abbia avuto così tanto spazi… - bendinelli2011 : RT @blanchewitch17: Sarà il fondo questo? Perché oltre non credo si possa andare - tmirante : @Pandivia1 No io ho lavorato a casa e nella fabbrica per staccarmi dalla net. A casa ci sono ormai riuscito in fabb… -