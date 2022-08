Novara, UFFICIALE il post-Marchionni (Di martedì 23 agosto 2022) Roberto Cevoli è il nuovo tecnico del Novara, che ha da poco ufficializzato il post Marco Marchionni: l'ex tecnico del Renate ha... Leggi su calciomercato (Di martedì 23 agosto 2022) Roberto Cevoli è il nuovo tecnico del, che ha da poco ufficializzato ilMarco: l'ex tecnico del Renate ha...

NewsTuttoC : UFFICIALE - Novara, il nuovo allenatore è Roberto Cevoli - CarandoVignon : @mittdolcino @Musso___ @frankponch72 @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @borghi_claudio @AlbertoBagnai… - milanomagazine : Il ragazzo aveva quasi distrutto l’abitazione in cui ha l’obbligo di dimora in orario notturno. Poi ha aggredito gl… - sportli26181512 : Novara, UFFICIALE: addio a Marchionni: Arriva l'ufficialità del divorzio fra Marco Marchionni e il Novara. A comuni… - _CalcioItaliano : RT @NewsTuttoC: UFFICIALE - Novara, via Marchionni. Squadra a Semioli -