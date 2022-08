Mondiali mountain bike: il programma completo (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il bellissimo Campionato Europeo vinto dal medagliato d’oro olimpico Tom Pidcock, da mercoledì 24 a domenica 28 agosto si disputeranno i Mondiali di mountain bike in quel di Les Gets, in Francia. C’è tanta attesa per la cinque giorni che assegnerà la nuova maglia iridata nel cross country, oggi saldamente sulle spalle del Re incontrastato Nino Schurter. Lo svizzero sarà ovviamente al via e l’avversario principale sembra essere proprio Pidcock, determinato ad indossare un’altra maglia arcobaleno dopo quella vinta lo scorso febbraio ai Mondiali di Ciclocross a Fayetteville in North Carolina. Tra le ragazze invece andranno tutte a caccia della britannica Evie Richards, ovvero la campionessa uscente. Nella cittadina transalpina che ospitò la manifestazione nel lontano 2004, si assegneranno ovviamente anche i ... Leggi su blogciclismo (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo il bellissimo Campionato Europeo vinto dal medagliato d’oro olimpico Tom Pidcock, da mercoledì 24 a domenica 28 agosto si disputeranno idiin quel di Les Gets, in Francia. C’è tanta attesa per la cinque giorni che assegnerà la nuova maglia iridata nel cross country, oggi saldamente sulle spalle del Re incontrastato Nino Schurter. Lo svizzero sarà ovviamente al via e l’avversario principale sembra essere proprio Pidcock, determinato ad indossare un’altra maglia arcobaleno dopo quella vinta lo scorso febbraio aidi Ciclocross a Fayetteville in North Carolina. Tra le ragazze invece andranno tutte a caccia della britannica Evie Richards, ovvero la campionessa uscente. Nella cittadina transalpina che ospitò la manifestazione nel lontano 2004, si assegneranno ovviamente anche i ...

