Juventus, Vlahovic sul pareggio contro la Samp: "Bisognava e bisognerà fare di più" (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la brutta prestazione della Juventus contro la Sampdoria, l'attaccante Dusan Vlahovic che è stato molto criticato, ha messo la faccia pubblicando un post su Instagram. Il serbo ha manifestato la voglia di riscatto scrivendo: "Bisognava e bisognerà fare di più".

