Highlights Sampdoria-Juventus 0-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) Ilcon glidi0-0, match valido per la seconda giornata di. A Marassi i bianconeri cercano di agganciare il terzetto in vetta al campionato, ma il primo tempo è davvero negativo. Nella ripresa poche occasioni, tra queste il gol annullato col Var a Rabiot per un fuorigioco di Vlahovic, e così c’è il primo passo falso stagionale. Di seguito le immagini salienti. I dirittisono in esclusiva della Lega diA, di Dazn e di Sky: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto. CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN CANALE YOUTUBE SKY SportFace.