GF Vip 7, ecco cosa succederà nella Casa quando ci saranno le elezioni (Di martedì 23 agosto 2022) Il prossimo 25 settembre 2022 si terranno le elezioni politiche e visto che il GF Vip 7 inizia già il 19 dello stesso mese, i vipponi dovranno per forza uscire dalla Casa di Cinecittà per andare a votare. O per lo meno, lo faranno quelli che intendono votare e che hanno la cittadinanza italiana. Si tratta delle prime votazioni post Covid, e questo vuol dire che una volta usciti a votare, i gieffini dovranno osservare una quarantena di cinque giorni in hotel prima di rientrare. E il rischio è che la Casa resti semivuota per una settimana. Per questo motivo, stando a quanto riporta TV Blog, gli autori starebbero prendendo in considerazione l'idea di sospendere la diretta del reality show per una settimana. Ma è davvero fattibile? Staremo a vedere!

