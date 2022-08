CALCIOMERCATO JUVENTUS: MILIK IL PRESCELTO. DEPAY, RESTA SULLO SFONDO (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la deludente pRESTAzione contro la Sampdoria, questo pomeriggio c’è stato un summit di mercato tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera. La Vecchia Signora, dopo le pretenziose pretese da parte di DEPAY sull’ingaggio (8 milioni di euro per due anni), sembrerebbe intenzionata a virare su MILIK dell’OM. L’ex attaccante del Napoli, infatti, sarebbe il PRESCELTO per il gioco del tecnico livornese; soprattutto perchè potrebbe risultare una valida alternativa a Dusan Vlahovic, ma soprattutto una buona spalla per il centravanti serbo. La JUVENTUS, inoltre, avrebbe già trovato l’accordo economico con l’entourage del giocatore, ma soprattutto con la squadra francese. Prestito oneroso di due milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 8. L’attaccante polacco sarebbe entusiasta di ... Leggi su sportnews.snai (Di martedì 23 agosto 2022) Dopo la deludente pzione contro la Sampdoria, questo pomeriggio c’è stato un summit di mercato tra Massimiliano Allegri e la dirigenza bianconera. La Vecchia Signora, dopo le pretenziose pretese da parte disull’ingaggio (8 milioni di euro per due anni), sembrerebbe intenzionata a virare sudell’OM. L’ex attaccante del Napoli, infatti, sarebbe ilper il gioco del tecnico livornese; soprattutto perchè potrebbe risultare una valida alternativa a Dusan Vlahovic, ma soprattutto una buona spalla per il centravanti serbo. La, inoltre, avrebbe già trovato l’accordo economico con l’entourage del giocatore, ma soprattutto con la squadra francese. Prestito oneroso di due milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato a 8. L’attaccante polacco sarebbe entusiasta di ...

