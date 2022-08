Alla ricerca di acqua sulla Luna (Di martedì 23 agosto 2022) E’ pronto sulla rampa 39L del Kennedy Space Center, in Florida, il razzo SpaceX Sls con il quale il 29 agosto - salvo imprevisti - prenderà il via la missione Artemis 1, la prova generale per i futuri alLunaggi. Ed anche se fino Alla missione Artemis 3 non ci saranno nuovi astronauti a sbarcare sul nostro satellite, quindi fino al 2025, a differenza del programma Apollo, che vide gli alLunaggi avvenire prevalentemente in zone vicine all’equatore, a determinare i punti geografici nei quali si poserà il nuovo Lander è stata la scoperta dell'acqua al Polo Sud Lunare. E mentre il razzo è pronto, si lavora per progettare e costruire la stazione orbitante, mentre ad apparire ancora un po’ indefinito è il lavoro della Nasa a proposito del veicolo che si poserà sul suolo selenico, ovvero il ... Leggi su panorama (Di martedì 23 agosto 2022) E’ prontorampa 39L del Kennedy Space Center, in Florida, il razzo SpaceX Sls con il quale il 29 agosto - salvo imprevisti - prenderà il via la missione Artemis 1, la prova generale per i futuri alggi. Ed anche se finomissione Artemis 3 non ci saranno nuovi astronauti a sbarcare sul nostro satellite, quindi fino al 2025, a differenza del programma Apollo, che vide gli alggi avvenire prevalentemente in zone vicine all’equatore, a determinare i punti geografici nei quali si poserà il nuovo Lander è stata la scoperta dell'al Polo Sudre. E mentre il razzo è pronto, si lavora per progettare e costruire la stazione orbitante, mentre ad apparire ancora un po’ indefinito è il lavoro della Nasa a proposito del veicolo che si poserà sul suolo selenico, ovvero il ...

fanpage : 'Ci prendiamo cura di queste vite violate' Lorena Fornasir è la psicologa che cura i piedi dei migranti provenienti… - GiovaQuez : Muove guerra su territorio europeo, finanzia partiti al fine di indebolire l'Unione europea e tenta di influenzare… - emergency_ong : “Spesso i bambini arrivano in ospedale in gruppo, feriti per l’esplosione di oggetti ritrovati a terra durante il g… - cledsondl : RT @chafpower3: Sono alla ricerca di incontri fugaci con uomini dotati ?? - ElenaCirioni : RT @colossale: Sempre per proseguire nelle #rentreelitteraire2022, una traduttrice francese leggendo il mio #GrandeKarma @libribompiani mi… -