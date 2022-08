Viva le devianze | il sorprendente coraggio di Enrico Letta

CarloCalenda : Definire deviante una persona con patologie dell’alimentazione è da ignoranti pericolosi. @EnricoLetta che risponde… - Incantatore_ : @elio_vito Già che ci siamo, vogliamo anche dire a Letta che 'viva le devianze' non è una frase furba? Non voterò M… - 47187297Bruna : RT @fdragoni: Viva le devianze? #Letta dice viva le devianze? #Elezioni2022 - Cst1976 : @pdnetwork @mauroberruto Quindi viva le devianze?! - MauroPetricca : RT @fdragoni: Viva le devianze? #Letta dice viva le devianze? #Elezioni2022 -

Enrico Letta - conclude -le'. Torna invece sulla scelta di diffondere un video così crudo la sindaca di Piacenza, Katia Tarasconi . 'Utilizzare un video così brutto per la campagna ...Con brutale semplicità, Enrico Letta le ha risposto "le". Apriti cielo. Sono piovuti insulti di tutti i generi, talmente tanti e talmente rozzi da tradire un vero e proprio stato ...Un rimpallo di accuse tra i due leader per aver pubblicato, Meloni, le immagini della violenza subita da una donna in strada da parte di un 27enne della Guinea richiedente asilo. "Dà l'idea del livell ...La sinistra già a corto di idee e indietro nei sondaggi si imbarca in polemiche che le si ritorcono contro. Protagonista il segretario ...