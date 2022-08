Ucraina, il campionato riprende tra porte chiuse, militari e spogliatoi trasformati in bunker (Di lunedì 22 agosto 2022) Domani in Ucraina ripartirà il campionato, anche se la guerra non è ancora finita. La nuova stagione, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà naturalmente a porte chiuse, “per evitare che gli stadi diventino facili bersagli per i russi. E con le sirene antiaeree pronte a suonare. A quel punto la solita fuga dei civili nei rifugi, per i calciatori in campo diventerà un corri corri verso gli spogliatoi, o meglio, nei bunker costruiti ad hoc accanto agli spogliatoi, al riparo dalle bombe che cadono”. Si giocherà a Kiev, dove lo Shakthar Donetsk ospiterà il Metalist 1925, a Odessa, a Zaporizhzhia, nomi che abbiamo imparato a conoscere con la guerra. L’ultima partita del campionato ucraino è stata disputata a dicembre, ora si riparte. “Ci sarà una presenza ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 agosto 2022) Domani inripartirà il, anche se la guerra non è ancora finita. La nuova stagione, scrive la Gazzetta dello Sport, sarà naturalmente a, “per evitare che gli stadi diventino facili bersagli per i russi. E con le sirene antiaeree pronte a suonare. A quel punto la solita fuga dei civili nei rifugi, per i calciatori in campo diventerà un corri corri verso gli, o meglio, neicostruiti ad hoc accanto agli, al riparo dalle bombe che cadono”. Si giocherà a Kiev, dove lo Shakthar Donetsk ospiterà il Metalist 1925, a Odessa, a Zaporizhzhia, nomi che abbiamo imparato a conoscere con la guerra. L’ultima partita delucraino è stata disputata a dicembre, ora si riparte. “Ci sarà una presenza ...

