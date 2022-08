Trentino, escursionista 73enne cade in un dirupo e muore (Di lunedì 22 agosto 2022) Tragedia sulle montagne del Trentino dove nel primo pomeriggio di oggi un'escursionista di 73 anni di Milano ha perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo mentre stava scendendo lungo il sentiero numero 601 che dal rifugio Viel del Pan porta a passo Fedaia in Val di Fassa. La donna si trovava a circa 2.300 metri in un tratto di sentiero attrezzato con un cordino quando, stando ad una prima ricostruzione, ha perso l'equilibrio precipitando nel dirupo. Sul posto il soccorso alpino. La salma, recuperata con l'elicottero, è stata ricomposta a Canazei. Leggi su tg24.sky (Di lunedì 22 agosto 2022) Tragedia sulle montagne deldove nel primo pomeriggio di oggi un'di 73 anni di Milano ha perso la vita dopo essere precipitata in unmentre stava scendendo lungo il sentiero numero 601 che dal rifugio Viel del Pan porta a passo Fedaia in Val di Fassa. La donna si trovava a circa 2.300 metri in un tratto di sentiero attrezzato con un cordino quando, stando ad una prima ricostruzione, ha perso l'equilibrio precipitando nel. Sul posto il soccorso alpino. La salma, recuperata con l'elicottero, è stata ricomposta a Canazei.

Piergiulio58 : Paola Stefania Baldoni, escursionista milanese precipita e muore in Trentino. Tragedia in Val di Fassa per una donn… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Trentino, escursionista 73enne cade in un dirupo e muore - SkyTG24 : Trentino, escursionista 73enne cade in un dirupo e muore - Piergiulio58 : Cade in un dirupo, muore escursionista 73enne in Trentino. - Giorno_Milano : Dramma durante le vacanze in Trentino: escursionista milanese precipita e muore -