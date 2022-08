Terzo Polo, volano gli stracci tra Albertini e Calenda. E in mezzo al fuoco finisce la Boschi (Di lunedì 22 agosto 2022) Botta e risposta tra Gabriele Albertini e il leader di Azione-Italia Viva, Carlo Calenda sulla mancata candidatura dell’ex sindaco di Milano nel collegio uninominale del capoluogo lombardo. In un nuovo scambio di sms, visionato dall’Adnkronos, Albertini replica alle affermazioni del leader di Azione, secondo il quale l’ex sindaco avrebbe chiesto di essere schierato come capolista malgrado tra i due non intercorressero rapporti ormai da anni. Albertini, il “guaio” l’ha fatto la Boschi «Come sapete», scrive Albertini nell’sms inviato ai vertici di Azione, «non ho chiesto niente, che non fosse la conferma di un offerta fattami da MEB MR… (attraverso una telefonata che Maria Elena Boschi avrebbe fatto ad Albertini per conto di Matteo Renzi, ndr). Che lui ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 agosto 2022) Botta e risposta tra Gabrielee il leader di Azione-Italia Viva, Carlosulla mancata candidatura dell’ex sindaco di Milano nel collegio uninominale del capoluogo lombardo. In un nuovo scambio di sms, visionato dall’Adnkronos,replica alle affermazioni del leader di Azione, secondo il quale l’ex sindaco avrebbe chiesto di essere schierato come capolista malgrado tra i due non intercorressero rapporti ormai da anni., il “guaio” l’ha fatto la«Come sapete», scrivenell’sms inviato ai vertici di Azione, «non ho chiesto niente, che non fosse la conferma di un offerta fattami da MEB MR… (attraverso una telefonata che Maria Elenaavrebbe fatto adper conto di Matteo Renzi, ndr). Che lui ...

