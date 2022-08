Questo lunedì tocca a Michael Schumacher morto: ennesima bufala estiva (Di lunedì 22 agosto 2022) Non se ne può più delle notizie inventate sui VIP passati a miglior vita, come abbiamo avuto modo di riscontrare in queste ore a proposito di Michael Schumacher morto. Il pilota tedesco, infatti, è attaccato alle macchine da anni e ad oggi non si hanno riscontri ufficiali sulle sue condizioni. Se non altro, perché la sua famiglia ha sempre voluto mantenere alta la soglia della privacy. Al netto delle indiscrezioni su presunti miglioramenti del suo stato, di certo non è deceduto. Eventuali annunci di Questo tipo sarebbero stati resi pubblici nel giro di pochi minuti, facendo in Questo modo il giro del mondo. Nessun riscontro su Michael Schumacher morto: titoli forzatissimi in giro sul web oggi Agosto di fuoco sotto Questo punto di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 22 agosto 2022) Non se ne può più delle notizie inventate sui VIP passati a miglior vita, come abbiamo avuto modo di riscontrare in queste ore a proposito di. Il pilota tedesco, infatti, è attaccato alle macchine da anni e ad oggi non si hanno riscontri ufficiali sulle sue condizioni. Se non altro, perché la sua famiglia ha sempre voluto mantenere alta la soglia della privacy. Al netto delle indiscrezioni su presunti miglioramenti del suo stato, di certo non è deceduto. Eventuali annunci ditipo sarebbero stati resi pubblici nel giro di pochi minuti, facendo inmodo il giro del mondo. Nessun riscontro su: titoli forzatissimi in giro sul web oggi Agosto di fuoco sottopunto di ...

barbarinapaty : @ilbuonMarco Mi spiace per il tuo orrendo lunedì ma sappi che il mio da ora ha preso una piega completamente divers… - visitmuve_it : RT @veneziaunica: Buon lunedì da #VeneziaUnica! ?Grazie ad Alberto Zennaro per questo scatto da @CaPesaroVe! @comunevenezia @Venezia1600… - Mattew_S22 : E anche questo Lunedì riparte con l'altalena $SHIB ?????? spero in uno #SHIB stabile ?????????? per continuare a sognare in grande ?????? - Stronza : Addolciamo un po' questo lunedi?? - alberodileemoni : @bloodyrachell GRAZIE HAI MIGLIORATO QUESTO LUNEDÌ -

Crippa vince la volata, ma Rai2 manda il telegiornale Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del ...Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Venerdì 12/8 Sabato 13/8 Domenica 14/8 Lunedì 15/... Bollettino vaccini Covid oggi 22 agosto 2022/ Quarte dosi stabili 140.178.260: questo il totale delle somministrazioni riportato dal bollettino vaccini Covid aggiornato ad oggi, lunedì 22 agosto 2022. Per quanto riguarda il ciclo vaccinale primario, 49.423.167 con almeno una ... Quotidiano di Sicilia contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del ...Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Venerdì 12/8 Sabato 13/8 Domenica 14/815/...140.178.260:il totale delle somministrazioni riportato dal bollettino vaccini Covid aggiornato ad oggi,22 agosto 2022. Per quanto riguarda il ciclo vaccinale primario, 49.423.167 con almeno una ... Lunedì 22 agosto: santo del giorno, compleanni, oroscopo