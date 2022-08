Punta da un calabrone mentre ritirava il bucato: donna di 66 anni morta per choc anafilattico davanti ai parenti (Di lunedì 22 agosto 2022) Una donna di 66 anni è morta per uno choc anafilattico provocato dalla puntura di un calabrone . L'episodio è successo domenica sera a Roccagorga, un paese sui Monti Lepini ( Latina ). La donna, hanno ... Leggi su leggo (Di lunedì 22 agosto 2022) Unadi 66per unoprovocato dalla puntura di un. L'episodio è successo domenica sera a Roccagorga, un paese sui Monti Lepini ( Latina ). La, hanno ...

