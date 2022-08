Milan-Bologna, Orsolini squalificato: non sarà della partita (Di lunedì 22 agosto 2022) In occasione di Milan-Bologna che si giocherà sabato 27 a San Siro, i felsinei non potranno disporre di Riccardo Orsolini Leggi su pianetamilan (Di lunedì 22 agosto 2022) In occasione diche si giocherà sabato 27 a San Siro, i felsinei non potranno disporre di Riccardo

Gianluca270395 : RT @FraNasato: Peppe Di Stefano a @RadioRossonera: “Le parole di Tonali di ieri sera non volevano dire <ci alleniamo male>. Il #Milan crede… - PianetaMilan : #MilanBologna, #Orsolini squalificato: non sarà della partita #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : Bologna, domani previsto un allenamento alle 17: Sarà il Bologna la terza avversaria di campionato del Milan. I fel… - ale13_spino : Milan - Bologna, sabato 27 Agosto ore 20:45 - ConsumatoF : Conferenza stampa Milan - Bologna Domanda: 'Adli al momento non ha ancora debuttato, De Ketelaere per ora solo dall… -