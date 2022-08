Juve Zakaria, lo svizzero dubbioso sulla cessione: le ultime (Di lunedì 22 agosto 2022) Zakaria non vorrebbe lasciare la Juventus, i dubbi dello svizzero frenano il mercato ma i bianconeri continuano a spingere per Paredes Zakaria non vorrebbe lasciare la Juventus, i dubbi dello svizzero frenano il mercato ma i bianconeri continuano a spingere per Paredes. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juve starebbe valutando le mosse in mediana con l’uscita di Zakaria e l’arrivo di Paredes. L’argentino è stato escluso nella partita giocata ieri dal Psg. Cherubini dovrà risolvere prima una cessione e poi potrà partire l’assalto al centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 22 agosto 2022)non vorrebbe lasciare lantus, i dubbi dellofrenano il mercato ma i bianconeri continuano a spingere per Paredesnon vorrebbe lasciare lantus, i dubbi dellofrenano il mercato ma i bianconeri continuano a spingere per Paredes. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lastarebbe valutando le mosse in mediana con l’uscita die l’arrivo di Paredes. L’argentino è stato escluso nella partita giocata ieri dal Psg. Cherubini dovrà risolvere prima unae poi potrà partire l’assalto al centrocampista. L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Zakaria via dalla Juve? Tre club in corsa, lui ha già deciso il suo futuro - - GScariolo : @LGramellini Vogliamo capirlo che alla Juve manca qualità tecnica a centrocampo? Di calciatori come zakaria se ne t… - sportli26181512 : Ieri sacrificabili, oggi in campo: da Rabiot a Sandro, la Juve si affida ai precari: Ieri sacrificabili, oggi in ca… - Tiarossi2 : RT @ValePieraccini: (#Ts) #Zakaria è corteggiato da diversi club ma non vorrebbe lasciare la #Juventus. #Paredes non vede l’ora di essere a… - ZonaBianconeri : RT @ValePieraccini: (#Ts) #Zakaria è corteggiato da diversi club ma non vorrebbe lasciare la #Juventus. #Paredes non vede l’ora di essere a… -