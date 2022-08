Il rigore «congelato» | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 22 agosto 2022) Ha davvero dell'incredibile questocalciato in una partita di un campionato minore di calcio brasiliano. Il rigorista infatti resta fermo, gamba piegata, per diversi secondi dopo il fischio dell'arbitro, come fosse. Prima di scoccare il tiro che sorprende il portiere, perplesso come mai prima.