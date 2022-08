Fiorentina, arrivano richieste per Kouamé: resta in Serie A! (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel reparto offensivo della Fiorentina di Vincenzo Italiano sembra esserci poco spazio per Christian Kouamé che, nel frattempo, ha attirato l’interesse di un club di Serie A. Nonostante l’ottima annata in prestito all’Anderlecht nella scorsa stagione e la chance da titolare nella prima di campionato, vinta ai danni della Cremonese, l’esterno ex Genoa potrebbe presto lasciare nuovamente Firenze a causa della troppa concorrenza lì davanti. Fiorentina Kouamé Empoli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulle tracce del giocatore ivoriano vi sarebbe l’Empoli, il quale avrebbe già effettuato un primo sondaggio con la dirigenza della Viola. Un trasferimento, se andasse in porto, andrebbe a rinforzare notevolmente l’attacco del nuovo allenatore Zanetti dopo l’importante addio di ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 22 agosto 2022) Nel reparto offensivo delladi Vincenzo Italiano sembra esserci poco spazio per Christianche, nel frattempo, ha attirato l’interesse di un club diA. Nonostante l’ottima annata in prestito all’Anderlecht nella scorsa stagione e la chance da titolare nella prima di campionato, vinta ai danni della Cremonese, l’esterno ex Genoa potrebbe presto lasciare nuovamente Firenze a causa della troppa concorrenza lì davanti.Empoli Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulle tracce del giocatore ivoriano vi sarebbe l’Empoli, il quale avrebbe già effettuato un primo sondaggio con la dirigenza della Viola. Un trasferimento, se andasse in porto, andrebbe a rinforzare notevolmente l’attacco del nuovo allenatore Zanetti dopo l’importante addio di ...

sportli26181512 : Fiorentina, Italiano tira un sospiro di sollievo: giocatore recuperato in extremis in vista del Twente: Finalmente… - ManuelaFioren : RT @violamad79: Puntuali come orologi svizzeri ecco che arrivano gli sfigati con le peggiori critiche. Ormai fate quasi pena. Andate a tifa… - violamad79 : Puntuali come orologi svizzeri ecco che arrivano gli sfigati con le peggiori critiche. Ormai fate quasi pena. Andat… - violanews : Da #Verona arrivano due indizi sul possibile addio di #Barak. A questo punto la #Fiorentina è pronta all'affondo, a… - angelinascanu : RT @GToccafondi: Bene approvazione progetti tramvia fiorentina, verso Sesto e verso Campi. Importanti passi avanti che arrivano grazie al P… -