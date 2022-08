F1 | Leclerc nuovo testimonial di Sky Wifi

(Di lunedì 22 agosto 2022) Charlesè ildi Sky, Il pilota di F1 della Ferrari è infatti il volto della nuova campagna pubblicitaria del servizio internet della compagnia di Murdoch. In questospot pubblicitario, ambientato in casa della famiglia protagonista degli spot Sky, la figlia sta giocando online contro un utente dal nickname misterioso, Charles97. Successivamente si scoprirà che si tratta proprio del pilota monegasco, che però perde la sfida grazie alla performance della fibra di Sky. Charles però non ci sta e vuole la rivincita: questa volta anche lui sarà connesso con Sky. La campagna pubblicitaria, ideata dalla Sky Creative Agency, sarà declinata su tutti i mezzi (tv, radio, digital, retail). SportFace.

