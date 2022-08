Elezioni, Agcom: mercoledì esame su presenze a ‘Porta a Porta’ (Di lunedì 22 agosto 2022) mercoledì prossimo l'Autorità Garante delle Comunicazioni esaminerà la lettera inviata dal Presidente della Commissione Vigilanza Rai sulle presenze politiche alla trasmissione 'Porta a Porta'."L`Agcom - si legge in una nota - nella prossima riunione, già convocata per mercoledì 24 alle 15.30 (dopo la presentazione delle liste elettorali), nell`ambito della propria attività di vigilanza sulla materia della par condicio, che, com`è noto, impone alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private l`obbligo di assicurare a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità, la parità di trattamento nell`accesso all`informazione e alla comunicazione politica, esaminerà i dati di monitoraggio riferiti alla campagna elettorale e gli esposti e le segnalazioni pervenute"."In tale riunione - prosegue il Comunicato - ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 22 agosto 2022)prossimo l'Autorità Garante delle Comunicazioni esaminerà la lettera inviata dal Presidente della Commissione Vigilanza Rai sullepolitiche alla trasmissione 'Porta a Porta'."L`- si legge in una nota - nella prossima riunione, già convocata per24 alle 15.30 (dopo la presentazione delle liste elettorali), nell`ambito della propria attività di vigilanza sulla materia della par condicio, che, com`è noto, impone alle emittenti radiotelevisive pubbliche e private l`obbligo di assicurare a tutti i soggetti politici, con imparzialità ed equità, la parità di trattamento nell`accesso all`informazione e alla comunicazione politica, esaminerà i dati di monitoraggio riferiti alla campagna elettorale e gli esposti e le segnalazioni pervenute"."In tale riunione - prosegue il Comunicato - ...

