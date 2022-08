Elezioni 2022, Salvini: “Pronte liste Lega” (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Elezioni 2022, “liste Lega belle e Pronte! Tanti sindaci da Nord a Sud, tante donne in gamba e tanti giovani, tanti esponenti del volontariato. A sinistra candidano ‘vip’, nostalgici e antisemiti, la Lega preferisce sindaci, imprenditori e lavoratori: forse meno conosciuti, sicuramente più preparati. E per chi purtroppo non ha trovato spazio in lista o non ce la farà, seppur in gamba e meritevole, dopo la vittoria del 25 settembre ci sarà bisogno dell’impegno e dell’esperienza di tutti. Lascio a sinistra polemiche, litigi e divisioni, io sono orgoglioso della grande comunità della Lega”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che sarà capolista nel listino proporzionale Senato in Lombardia, Basilicata, Calabria e ... Leggi su italiasera (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) –, “belle e! Tanti sindaci da Nord a Sud, tante donne in gamba e tanti giovani, tanti esponenti del volontariato. A sinistra candidano ‘vip’, nostalgici e antisemiti, lapreferisce sindaci, imprenditori e lavoratori: forse meno conosciuti, sicuramente più preparati. E per chi purtroppo non ha trovato spazio in lista o non ce la farà, seppur in gamba e meritevole, dopo la vittoria del 25 settembre ci sarà bisogno dell’impegno e dell’esperienza di tutti. Lascio a sinistra polemiche, litigi e divisioni, io sono orgoglioso della grande comunità della”. Lo dice il leader dellaMatteoche sarà capolista nel listino proporzionale Senato in Lombardia, Basilicata, Calabria e ...

