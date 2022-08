Depay, ci sono grossi problemi: Juventus disperata, ecco perchè (Di lunedì 22 agosto 2022) La Juventus sta lavorando agli ultimi colpi di mercato; per quanto riguarda l’attaccante occhio ad una possibile alternativa a Depay. Una stagione iniziata nel migliore dei modi (tre a zero al Sassuolo) e con la voglia di arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni. Per raggiungere questo obiettivo, però, i bianconeri hanno bisogno di completare la rosa a disposizione di Allegri nel migliore dei modi. Uno degli obiettivi è, senza ombra di dubbio, il vice Vlahovic; con il mondiale di mezzo a dividere in due tronconi la Serie A, il centravanti non può disputare sessanta partite. Depay è la priorità ma occhio anche ad una possibile alternativa. AnsafotoL’attaccante e il centrocampista per completare un mercato importante e che deve riportare la Juventus a vincere il campionato. Per quanto riguarda il punto di vista ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 22 agosto 2022) Lasta lavorando agli ultimi colpi di mercato; per quanto riguarda l’attaccante occhio ad una possibile alternativa a. Una stagione iniziata nel migliore dei modi (tre a zero al Sassuolo) e con la voglia di arrivare in fondo a tutte e tre le competizioni. Per raggiungere questo obiettivo, però, i bianconeri hanno bisogno di completare la rosa a disposizione di Allegri nel migliore dei modi. Uno degli obiettivi è, senza ombra di dubbio, il vice Vlahovic; con il mondiale di mezzo a dividere in due tronconi la Serie A, il centravanti non può disputare sessanta partite.è la priorità ma occhio anche ad una possibile alternativa. AnsafotoL’attaccante e il centrocampista per completare un mercato importante e che deve riportare laa vincere il campionato. Per quanto riguarda il punto di vista ...

