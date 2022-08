Cybersecurity, a rischio i dati genetici del Regno Unito in Cina (Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovo allarme per la Cybersecurity occidentale. È arrivata la richiesta di una nuova revisione del trasferimento di dati genetici in Cina di una banca di dati sanitari della Uk Biobank, che contiene circa 500.000 dna appartenenti a cittadini del Regno Unito. Secondo il quotidiano inglese The Guardian, Biobank sostiene di avere circa 300 progetti che coinvolgono ricercatori in Cina, che possono accedere a informazioni genetiche dettagliate e ad altri dati sanitari sensibili. Queste informazioni possono essere accessibili grazie alla politica di utilizzo dei dati per diversi studi e ricerche di malattie di ogni tipo, dal cancro alla depressione. A oggi, non ci sono indizi sull’utilizzo improprio di questi ... Leggi su formiche (Di lunedì 22 agosto 2022) Nuovo allarme per laoccidentale. È arrivata la richiesta di una nuova revisione del trasferimento diindi una banca disanitari della Uk Biobank, che contiene circa 500.000 dna appartenenti a cittadini del. Secondo il quotidiano inglese The Guardian, Biobank sostiene di avere circa 300 progetti che coinvolgono ricercatori in, che possono accedere a informazioni genetiche dettagliate e ad altrisanitari sensibili. Queste informazioni possono essere accessibili grazie alla politica di utilizzo deiper diversi studi e ricerche di malattie di ogni tipo, dal cancro alla depressione. A oggi, non ci sono indizi sull’utilizzo improprio di questi ...

