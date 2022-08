Coric, finale manifesto a Cincinnati: la chiave per dominare Tsitsipas (Di lunedì 22 agosto 2022) Borna Coric ha sconfitto Steganos Tsitsipas 7 - 6(0), 6 - 2 nella finale del Western & Southern Open, il Masters 1000 di Cincinnati, dominando gli scambi da fondo da sinistra. Il motore del gioco di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 22 agosto 2022) Bornaha sconfitto Steganos7 - 6(0), 6 - 2 nelladel Western & Southern Open, il Masters 1000 di, dominando gli scambi da fondo da sinistra. Il motore del gioco di ...

CantutiMarco1 : Coric vince a Cincinnati: in finale Tsitsipas battuto in due set - MicheleSarno76 : Giocando con il ranking protetto, Coric vince incredibilmente il 1000 di Cincinnati. battuti lungo la strada Nadal,… - MartinaScarafo4 : RT @SuperTennisTv: Pallonetto spalle alla rete by @borna_coric ???? Il croato è il giocatore con ranking più basso (152) ad aver vinto il ti… - SuperTennisTv : Pallonetto spalle alla rete by @borna_coric ???? Il croato è il giocatore con ranking più basso (152) ad aver vinto… - TennisWorldit : 'Sto cercando di capirlo anche io': la delusione di Tsitsipas dopo la sconfitta: Tsitsipas parla dopo la sconfitta… -