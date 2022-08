Controlli a Capri dopo malore bimba | sanzionati supermercati

(Di lunedì 22 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sanzioni con ammende variabili da 1.000 a 2.000 euro; quattordici prescrizioni sanitario-amministrative; due diffide a mettersi a norma e chiusura temporanea di un piano di un grosso supermercato per carenze igieniche: deve essere disinfestato visto che tra i prodotti stoccati sono state trovate anche delle blatte. E’ il bilancio deidell’Asl di Napoli e dei carabinieri svolti ala denuncia presentata da una giovane mamma, costretta a portare in ospedale la figlia di 15 mesi, che si era sentita maleaver bevuto del latte scaduto. Traed Anasono state impegnate una quindicina di persone, tra personale sanitario proveniente dall’ASL Na 1 Centro e Carabinieri in servizio sull’isola. “Abbiamo raggiunto risultati ...

