(Di lunedì 22 agosto 2022) L’estate 2022 sarà sicuramente ricordata per una delle più torride degli ultimi anni. Temperature al di sopra delle medie stagionali e assenza prolungata di precipitazioni che in Italia e, in generale, quasi in tutta Europa hanno creato un gravissimo problema. Una possibile soluzione potrebbere dalla, anche chiamata cloud seeding, letteralmente “semina delle nuvole” Illlo delle precipitazioni Nel corso della storia, l’uomo ha sempre desiderato di avere illlo sul tempo. Questo sogno è diventato una realtà a partire dalla metà del XX secolo, quando il chimico americano Vicent Joseph Schaefer ha inventato il metodo di semina delle nuvole. Grazie a questa tecnica, è possibile modificare il tempo atmosferico a piacimento, generando ...